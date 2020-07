Examiner l’exécution au 30 juin 2020 du Plan annuel de travail (PTA) du ministère de la communication et de la poste, c’est l’objectif d’un atelier ouvert ce mardi 14 juillet 2020 par le ministre Alain Orounla. Il est question pour les cadres du ministère de la communication et des responsables des structures sous tutelle qui prennent part à ces travaux, de mener des réflexions afin d’améliorer l’accès des populations béninoises aux médias et services postaux de qualité.

Selon le ministre de la communication et de la poste, Alain Orounla, l’exécution efficace et efficiente des PTA doit être « une préoccupation majeure » pour chacun. Il ajoute que « c’est cela qui traduit dans le concret, les nobles ambitions » que le ministère nourrit.

L’exercice de la revue de l’exécution du PTA selon le porte-parole du gouvernement, apparaît extrêmement important et mérite « une pleine adhésion ».

Le ministre a émis le vœu d’avoir au terme des travaux, de pertinentes recommandations pour l’amélioration des performances physiques et financières du ministère.

Le budget en cours du ministère de la communication et de la poste est estimé à un peu plus de 5 milliards de francs CFA avec 75% des ressources dédiées aux structures sous tutelle.

La revue à mi parcours du PTA s’inscrit dans la gestion axée sur les résultats prônée par le gouvernement du président Patrice Talon.

