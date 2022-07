Résultats catastrophiques à la 3e année de droit de l’UAC

Grincement de dents au niveau des étudiants en 3e année à la Faculté de Droit de l’Université d’Abomey-Calavi à l’issue de la publication des résultats des examens académiques.

148 admis sur 1652 inscrits soit 8,96% de réussite en Droit Privé et 29 admis sur 218 inscrits soit 13,30% de réussite en Droit Public. Ce sont là les résultats des étudiants en 3e année à la Faculté de Droit et des Sciences Politiques (FADESP) de de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC).

« Des résultats médiocres » que le président du bureau d’Union d’Entité de la FADESP, Benoît Samadori met sur le dos de l’administration de la Faculté. « C’est du bon travail de la part de l’administration mais ils n’ont pas voulu nous écoutez et voilà nous sommes encore face à des résultats médiocres », ironise le président du BUE FADESP.

Désemparés, les étudiants venus consulter les résultats appellent l’administration à la clémence.

Il faut préciser que les étudiants de 1ere et 2e année de la FADESP sont actuellement en session de rattrapage.

M. M.

24 juillet 2022 par ,