Restaurer l’Espoir obtient son récépissé définitif

Après les démarches entreprises auprès du Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique, le parti Restaurer l’Espoir de Candide Azannaï a obtenu ce vendredi 7 février 2020 son récépissé définitif. Il fait désormais partie des partis légalement reconnus au Bénin.

Le nombre des partis politiques ayant une existence juridique en République du Bénin passe donc à 12.

Il s’agit de : UP, BR, Moele-Bénin, FCDB, PRD, UDBN, DUD, FCBE, PFR, GSR, PER et RE.

Ces partis pourront prendre part aux prochaines élections communales et municipales fixées au 17 mai 2020.

Akpédjé AYOSSO

7 février 2020 par