Reprise de contrats à certains Agents Contractuels de l’Etat

Les contrats de travail administratifs seront repris pour certains Agents Contractuels de l’Etat (ACE) reversés en 2008. L’information a été rendue publique à travers un communiqué du Ministre des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle en date du 04 mai 2022. Les dossiers sont à déposer au plus tard le mercredi 11 mai 2022 à la Direction de la Planification, de l’Administration et des Finances.

Les Agents Contractuels de l’Etat (ACE) reversés à compter du 1er janvier 2008 du Ministère des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle verront leur contrat de travail administratif repris. Les agents concernés sont ceux titulaires d’un diplôme supérieur à celui ayant servi à leur reversement et reconnu par la communauté.

Selon le communiqué du Ministre des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle en date du 04 mai 2022, les ACE reversés de 2008 concernés sont invités à produire un dossier. Il s’agit d’une demande manuscrite de reprise de contrat adressée au ministre en charge de la fonction publique ; une copie lisible du contrat de travail administratif ; une copie lisible d’une fiche de paie récente ; l’original de l’attestation de présence au poste signée du supérieur hiérarchique ; un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois et une copie légalisée du diplôme ayant servi au reversement et la copie légalisée de l’équivalence pour les diplômes obtenus à l’étranger (s’il y a lieu) ; une copie légalisée du diplôme supérieur à celui ayant servi au reversement, reconnu par la communauté (établissement) et la copie légalisée de l’équivalence pour les diplômes obtenus à l’étranger (s’il y a lieu) ; une copie du certificat de première prise de service avant 2008 ; une copie de contrat signée avec la structure utilisatrice ; les états de paiement mentionnant le diplôme supérieur (diplôme non validé lors du reversement) ; une copie légalisée du certificat de nationalité et une copie légalisée de l’acte de naissance ou toute autre pièce tenant lieu.

Les dossiers ainsi constitués sont à déposer au plus tard le mercredi 11 mai 2022 à la Direction de la Planification, de l’Administration et des Finances.

M. M.

6 mai 2022 par ,