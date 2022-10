Répression port de casque motocyclistes et passagers dès le 15 novembre

A partir du 15 novembre 2022, tout motocycliste et tout passager doit porter le casque de protection au Bénin. La décision a été prise mardi 25 octobre 2022 au terme d’une rencontre entre les conducteurs de taxi-moto et la police républicaine.

Cette décision qui intervient à quelques semaines des fêtes de fin d’année selon nos sources, vise d’une part, à assurer la protection de tous les usagers de la route, et à limiter les accidents de la circulation d’autre part. La répression démarre le 15 novembre.

F. A. A.

27 octobre 2022 par