Réouverture possible des frontières dès le 1er janvier 2022

Les ministres sectoriels de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) recommandent la reconnaissance mutuelle des tests PCR et la réouverture des frontières terrestres des Etats membres à compter du 1erjanvier 2022. C’est à l’issue de la réunion virtuelle organisée, lundi 06 décembre 2021, par la commission de la CEDEAO en collaboration avec l’Organisation ouest-africaine de la santé (OOAS).

La Commission de la CEDEAO recommande aux Etats membres l’implémentation des directives harmonisées de la CEDEAO contre la COVID-19 au niveau des Etats membres, la reconnaissance mutuelle des tests PCR au niveau des frontières ainsi que l’harmonisation de leur durée de validité et le 1er janvier 2022 pour la réouverture des frontières. La décision a été prise lors d’une réunion virtuelle tenue, lundi 06 décembre 2021, en présence de plus d’une cinquantaine de participants dont les Ministres et les experts Sectoriels des pays membres de la CEDEAO, en charge de l’Intérieur, de la Santé, des Finances, du Commerce et des Transports, le Directeur chargé de la libre circulation, M. Albert Siaw BOATENG, celui du Commerce, M. Kolawole SOFOLA, celui du Secteur Privé, M. Tony Luka et les experts du département en charge des Infrastructures de la Commission de la CEDEAO, les délégués des représentations permanentes des Etats membres auprès de la CEDEAO et ceux des bureaux nationaux de la CEDEAO dans les Etats membres.

Selon les participants, l’avènement de la COVID19 en 2020 en Afrique de l’Ouest a négativement impacté le volume des échanges commerciaux et la mobilité des personnes ; provoqué la baisse cumulée de 6,7% du PIB des pays de la CEDEAO entre 2020 et 2021 (soit l’équivalent à environ 50 milliards de dollars américain).

