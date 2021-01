Remise officielle de chèque aux personnes affectées par le projet du marché de gros

A la faveur d’une cérémonie qui a eu lieu ce mercredi 20 Janvier 2021 à la salle du peuple de la mairie d’Abomey-Calavi, les personnes affectées par le Projet de Construction du Marché de Gros de Glo-Djibé ont reçu leur chèque. C’était en présence du Maire de la Commune d’Abomey-Calavi et des acteurs impliqués dans le processus.

À l’occasion de cette cérémonie, le Maire de la Commune d’Abomey-Calavi, Angelo Evariste Ahouandjinou a présenté le projet et rappelé son caractère hautement important qui apporte de la plus value à sa Commune. Il n’a pas manqué de remercier le gouvernement pour le choix porté sur Abomey-Calavi pour abriter ce projet et réitère l’engagement du conseil communal d’Abomey-Calavi à jouer pleinement son rôle dans l’accomplissement de la mission.

À la suite du Maire de Calavi, Monsieur Kougblénou, Directeur de l’Agence nationale du domaine et du foncier (ANDF) a souligné que le gouvernement du Président Talon joint toujours l’acte à la parole. Selon lui, Depuis 2016, c’est dans la complétude que s’inscrit les actions du gouvernement. "Je voudrais rendre publiquement hommage à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette mission. La tâche n’a pas été facile. Mais nous y sommes parvenus. Aujourd’hui, c’est l’étape de remise de chèque. C’est la première d’une série qui permettra à toutes les personnes concernées, de rentrer dans leur dû."

Il a aussi rappelé que les opérations d’expropriation coûteront plus de 9 milliards et que les montants qui sont totalement mobilisés sont déjà transférés au fonds dédommagement. Il fini en rassurant les expropriés que les chèques ainsi en leur possession, peuvent être immédiatement retirer.

Procédant à la remise officielle des chèques, le Préfet de l’Atlantique Jean-Claude Codjia a pour sa part, fait savoir que le PAG comporte un ensemble de projet réparti sur l’étendue du territoire national. Le marché de gros de Glo-Djigbé est un des grands projets dont la mise en œuvre réhaussera notre pays. "En dédommagement toutes les personnes affectées par ce projet, le gouvernement du Président Talon a voulu faire les choses dans les règles.", a-t-il martelé.

Cette démarche faut-il le préciser a été fortement appréciée par les bénéficiaires qui promettent d’assister le gouvernement dans cette lancée. Il importe de rappeler que plusieurs personnes ont reçu leur chèque.

20 janvier 2021 par