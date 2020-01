Remise des sites à Parakou, Djougou et Natitingou

Le ministre du cadre de vie et du développement durable José Tonato a procédé les 16 et 17 janvier derniers à la remise des sites pour la construction des marchés urbains et régionaux de Parakou, de Djougou et de Natitingou.

La cérémonie a connu la présence des autorités communales et départementales de chaque ville.

La construction des marchés de Guéma à Parakou, central de Djougou et de Natitingou est l’un des projets phare du Programme d’Actions du gouvernement. Outre la remise des sites, les travaux de construction d’une station de traitement de boues de vidange à Parakou ont été lancés.

Les travaux de construction du marché de Parakou et ceux de la station de boues de vidange sont évalués à 4 milliards de FCFA.

Par ailleurs, 4 milliards et 6 milliards de FCFA seront investis respectivement à Djougou et à Natitingou.

Ces marchés seront reconstruits et bénéficieront de toutes les commodités dignes des marchés modernes.

Se réjouissant de la mise en œuvre de ces projets, le maire de Parakou Charles Toko a souligné que la station de traitement de boues de vidange est un « os dur que le gouvernement vient d’enlever de la gorge de la municipalité de Parakou ».

« La construction du marché central de Djougou va davantage conférer à la ville son statut de chef-lieu de département », a déclaré Issa Moussa Yaya, chargé de mission du Préfet du département de la Donga.

Selon la présidente du marché de Natitingou Fatouma d’Almeilda, la construction du marché moderne fera le bonheur des usagers.

Le ministre José Tonato a souligné les nombreux avantages issus des marchés modernes.

Le délai d’exécution des travaux de construction est de 15 mois.

Le ministre a insisté sur le respect du délai et a invité les populations à coopérer avec les entreprises pour une bonne éxécution des travaux.

Selon José Tonato ‹‹ ces chantiers témoignent de l’engagement du gouvernement à améliorer le cadre de vie des populations sur toute l’étendue du territoire national››.

Les usagers des marchés seront relogés sur des sites aménagés avant le démarrage des travaux.

Akpédjé AYOSSO

20 janvier 2020 par