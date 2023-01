Règlement de la crise de chefferie traditionnelle à Covè

Les têtes couronnées de la région d’Agonlin, département du Zou parlent désormais d’une même voix. Le différend qui les oppose a été réglé au terme d’une assise dimanche 15 janvier 2023.

Dada ZEHE, roi d’Agonlin et Dah GANDAHO Kini -Dégbé fument le calumet de la paix. Le différend relatif au couvent Yami de la divinité Guèlèdè qui les opposait depuis un moment, et à l’origine des troubles enregistrés à l’occasion de la célébration de la fête des religions endogènes 10 janvier dernier connaît son épilogue.

Au terme des assises de ce dimanche, Dah GANDAHO Kini -Dégbé garde tout les attributs liés à son titre. Il demeure le dah de la grande collectivité GANDAHO ; premier ministre du roi AFFODJENOUKON de Naogon. Dah GANDAHO est également le Galagbo, chef du couvent Yami de la divinité Guèlèdè, entre temps objet de discorde.

Selon la décision issue de l’assise des têtes couronnées, les Galagbo choisi de part et d’autres ne sont plus valables car, officiellement suspendus.

Dah GANDAHO Kini -Dégbé s’est engagé à retirer la plainte au tribunal d’Abomey.

F. A. A.

16 janvier 2023 par ,