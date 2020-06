Le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale Alassane Séïdou, à travers un message radio en date du 04 juin dernier, adressé aux préfets des départements, a interdit aux maires nouvellement élus, toute opération de recrutement et de nomination dans les communes dont ils ont la charge.

Selon ce message, toutes les opérations d’engagements financiers, engagements juridiques, mandatements sont interdites à l’exception des opérations relatives aux dépenses urgentes à savoir les salaires, l’eau, l’électricité, l’état civil, les frais financiers éventuels dont le paiement est arrivé à échéance, et autres.

En cas de dépenses réellement obligatoires, en dehors de celles citées, les nouveaux maires devront adresser une demande d’autorisation opérations dépenses au ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale accompagnées des preuves justificatives desdites dépenses, précise le message du ministre.

