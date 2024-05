Dans le cadre du renforcement de son équipe, la Société Immobilière et d’Aménagement Urbain (SImAU) recrute différents profils. Il s’agit de 4 agents Commerciaux respectivement à Cotonou, Abomey-Calavi, Porto-Novo et Parakou) et d’un assistant back office à Cotonou. La date limite du dépôt des dossiers est fixée au 05 juin 2024 à minuit. Lire les détails.

