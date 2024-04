Recrutement multipostes au profit de la SImAU

La Société Immobilière et d’Aménagement Urbain (SImAU) recrute pour sa Direction Générale à Cotonou, quatre (04) profils. Il s’agit d’un responsable technique ; chargé de la maintenance Courants forts et faibles ; chargé de la maintenance CVC, Plomberie et PI (01) ; et chargé de la maintenance des ascenseurs (01). Le dossier de candidature doit être envoyé en un seul fichier PDF à l’adresse : recrutement@simaubenin.com. La date limite de candidature est fixée au 15 mai 2024 à minuit. Lire le descriptif des postes.

18 avril 2024 par ,