Recrutement de 225 agents au profit du ministère de l’Agriculture

A travers un communiqué en date du 02 octobre 2024, le ministère du Travail et de la Fonction publique annonce l’organisation d’un concours direct et ou externe de recrutement de 225 agents contractuels de droit public de l’Etat (dont 11 personnes en situation de handicap) au profit du ministère de l’Agriculture. Le concours est prévu pour le samedi 30 novembre 2024. Le dépôt des dossiers de candidature se fera du lundi 7 au vendredi 18 octobre 2024. Lire les pièces à fournir, les centres de composition et les matières de composition.

