Recrutement d’ouvriers pour le chantier des logements sociaux

La mairie d’Abomey-Calavi a lancé, 25 janvier 2023, le recrutement de techniciens et autres ouvriers dans le cadre du renforcement du personnel travaillant sur le chantier des logements sociaux de Ouèdo.

Bonne nouvelle pour les électriciens, carreleurs, charpentiers et plombiers.

La mairie d’Abomey-Calavi recrute à nouveau des techniciens et autres ouvriers pour le renforcement du personnel existant dans le cadre de la construction des logements sociaux de Ouèdo. Il s’agira pour ceux-ci de signer un contrat direct avec la société PNHG en charge des travaux.

« Les personnes intéressées par le présent avis sont invitées à s’inscrire auprès du Secrétariat du Chef de Cabinet du Maire d’Abomey-Calavi munis de leur preuve de profession et d’une copie de leur pièce d’identité », a indiqué un communiqué en date du 25 janvier 2025 et signé du maire de la commune d’Abomey-Calavi, Angelo Evariste Ahouandjinou.

M. M.

26 janvier 2023 par ,