Reckya Madougou à la CRIET pour son procès

Le procès de l’ex candidate à la présidentielle s’est ouvert, ce vendredi 10 décembre 2021, à la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (CRIET) à Porto-Novo.

La sécurité est renforcée depuis ce vendredi matin aux alentours de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET), à Porto-Novo.

Il sonnait 08 heures passée de quelques minutes lorsque la prévenue, Reckya Madougou, poursuivie pour « financement de terrorisme » a fait son entrée dans la grande salle rouge de la CRIET. Cinq de ses avocats dont l’ex bâtonnier Robert Dossou et le Français Me Antoine Vey étaient présents à l’ouverture de l’audience à 09 heures 00. Les coaccusés de la principale accusée étaient également présents. Il s’agit de Bio Dramane Tidjani, coordonnateur adjoint 8è circonscription électorale du parti Les Démocrates ; Georges Saka, conseiller politique du parti ; Mama Bio Tidjani, neveu de Reckya Madougou ; Ibrahim Mama Touré, colonel de gendarmerie à la retraite et Mohamed Mora Gbassiré.

L’opposante a été arrêtée en mars dernier pour avoir financé des opérations « pour semer la terreur et saboter l’élection présidentielle », selon le procureur spécial près la CRIET Mario Mètonou.

Le verdict du procès sera connu vendredi soir ou samedi matin.

M. M.

Les six prévenus de l’affaire

1- Reckya MADOUGOU : Consultante Internationale

2- Mama Bio Amadou : Transitaire

3- Bio Dramane Tidjani : Opérateur économique

4- Gbassiré Mora Mohamed : Policier

5- Sacca Zimé Georges : Administrateur des Impôts à la retraite

6- Mama Touré : Colonel de Gendarmerie à la retraite.

10 décembre 2021 par ,