Réception de 2000 kits de diagnostic rapide

Quelques heures seulement après la réception de 06 millions de masques, et divers équipements et consommables médicaux pour la prévention et le traitement du Covid-19, le gouvernement a réceptionné ce mardi 24 avril, 2000 kits de diagnostic rapide. La réception de ce lot de kits a été faite par le ministre de la santé à l’aéroport de Cotonou.

Selon Benjamin Hounkpatin, ces kits permettront d’augmenter non seulemment la capacité de diagnostic, mais aussi d’assurer le suivi efficient des cas positifs par rapport au processus de guérison. Les kits réceptionnés selon le ministre, constituent la première partie d’une commande faite par le gouvernement béninois.

Selon les chiffres officiels publiés par le gouvernement ce mardi 14 avril 2020, le Bénin compte 35 cas confirmés de Coronavirus dont 18 guéris, 16 sous traitement et 01 décès.

