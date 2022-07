Recensement des enseignants ACDPE de 04 promotions

Lancement du recensement des enseignants ACDPE des promotions 2009, 2012, 2014 et 2016 recrutés sur la base de diplômes académiques.

À travers une lettre en date du 29 juillet 2022, le Secrétaire général André Adanyossi demande aux directeurs de faire parvenir à la Direction Départementale Secondaire Général (DESG) à Porto-Novo, la liste des enseignants ACDPE des promotions 2009, 2012, 2014 et 2016 recrutés sur la base de diplômes académiques en service. Les listes sont attendues au plus tard vendredi 12 août 2022 en version électronique, fichier Excel aux adresses suivantes : edmhountondji@gouv.bj et ragosssadou@gouv.bjr.

30 juillet 2022 par ,