Recensement des enfants pensionnaires dès ce mardi

Opération de recensement des enfants pensionnaires résidant des Centres d’Accueil et de Protection de l’Enfant (CAPE) à compter du mardi 07 septembre 2021. L’information est rendue publique ce lundi 06 septembre 2021 à travers un communiqué du ministre des Affaires sociales et de la Microfinance Véronique Tognifodé.

Dans le cadre de l’extension de son Projet "Assurance pour le Renforcement du Capital Humain" (ARCH), le gouvernement béninois lance l’enrôlement de tous les enfants pensionnaires résidant des Centres d’Accueil et de Protection de l’Enfant (CAPE).

La ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance (MASM) demande à tous les promoteurs et/ou responsables de Centres d’Accueil et de Protection de l’Enfant de se rendre au Centre de Promotion Sociale (CPS) de leur zone de résidence administrative et/ou géographique, du mardi 7 Septembre au vendredi 8 Octobre 2021. Ils doivent inscrire leur centre afin de permettre à l’Agence Nationale de Protection Sociale (ANPS) de planifier la collecte des données de chaque enfant vulnérable pensionnaire et la distribution des cartes biométriques.

Selon la ministre Véronique Tognifodé, l’objectif de cette opération est de faire bénéficier le volet « assurance-maladie » à chaque enfant vulnérable pensionnaire afin qu’il ait accès à des soins de santé de qualité en respect des dispositions de l’article 41 du décret N˚2012-416 du 06 novembre 2012 fixant les normes et standards applicables aux Centres d’Accueil et de Protection de l’Enfant en République du Bénin. Cette disposition prévoit une prise en charge sanitaire adéquate et gratuite aux pensionnaires vulnérables des Centres d’Accueil et de Protection de l’Enfant.

A.A.A

6 septembre 2021 par