Raoul Koussé nommé liquidateur de l’Ocbn

Raoul Koussé est le liquidateur de l’Organisation commune Bénin-Niger des chemins de fer et des transports (Ocbn). Il a été nommé par décret n°2020-505 du 14 octobre 2020 signé par le chef de l’Etat. La nomination est intervenue après l’autorisation de l’assemblée nationale pour la mise en concession de la ligne ferroviaire Cotonou-Niamey.

Raoul Kossi Koussé. Expert-comptable et associé dans un cabinet d’expertise. Il a pour mission de produire une feuille de route de son intervention qui sera soumise au comité ad’hoc en charge de la restructuration. Le liquidateur est chargé de produire un rapport mensuel et de fin de mission au comité ad’hoc.

Le Bénin et le Niger ont décidé de la dissolution de l’OCBN. Un projet de boucle ferroviaire ouest-africain reliant Cotonou, Abidjan, Niamey et Ouagadougou est en cours.

M. M.

7 décembre 2020 par