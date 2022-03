Rachidath FATOLOU appelle les femmes BR à lutter pour la restauration de leurs droits

Les femmes du Bloc républicain de la commune de Sakété ont sous l’égide de leur coordonnatrice communale, célébré en différé ce mercredi 23 mars 2022, la journée internationale de la femme. Cette célébration qui a eu pour cadre l’esplanade du siège dudit parti à Sakété, a permis aux femmes de cette localité d’affirmer leur engagement à œuvrer pour une forte mobilisation en vue non seulement de défendre leurs droits mais aussi et surtout pour de grandes victoires au profit de leur formation politique, les prochaines joutes électorale .

Innocent DEGNIDE

Selon la représentante de l’organe des femmes républicaines section de Sakété, Latifatou Gbadamansi, la journée du 08 mars dédiée à la célébration de la femme doit être une journée de lutte pour les droits de la femme, car, explique-t-elle, quoi qu’on dise, nombreuses sont ces femmes qui ploient encore sous l’influence des hommes en subissant la violence sous toutes ses formes. Nous devons alors, exhorte-t-elle, profiter de ces moments dédiés à la femme pour réfléchir sur notre condition de vie.

A l’en croire, cela requiert de la part des femmes, l’engagement et le dévouement au travail. Latifatou Gbadamansi invite à cet effet, les femmes de Sakété à se battre car, fait-elle remarquer, ce n’est qu’à ce prix que les femmes pourront se révéler.

« Notre parti l’a compris en nous créant des conditions spéciales dans ses statuts et règlements. Profitons-en chères camarades », a lancé la représentante de l’organe des femmes républicaines section de Sakété.

« La journée internationale de la femme, en plus d’être une occasion de réjouissance reste un moment de réflexion sur les conditions de vie de la femme », a renchéri pour sa part, Rachidath Fatolou, représentante du bureau politique du Bloc républicain. C’est aussi pour moi, ajoute-t-elle, une période de lutte pour la restauration des droits de la femme

Rappelant que l’importance de la femme dans le processus de développement d’un pays n’est plus à démontrer, elle a souligné que le Bloc Républicain l’a très tôt compris et a fait des places de choix aux femmes dans son dispositif juridique. « C’est dit donc que notre cher parti nous offre des opportunités pouvant nous permettre de nous hisser au même rang que les hommes dans notre société. Il nous reste qu’à saisir toutes ces occasions », a fait remarquer Rachidath Fatolou. Et pour y arriver, elle notifie que ce serait à travers l’engagement et le dévouement des femmes au travail au sein du parti.

Ce qui justifie d’ailleurs selon elle, le choix du thème : « L’implication de la femme dans le militantisme à la base » pour ladite célébration.

L’appel à l’engagement des femmes et plus de mobilisation pour de grandes au profit du Bloc Républicain à Sakété

La représentante du bureau politique du BR, Rachidath Fatolou a salué et remercié également à cette célébration les femmes pour tout ce qu’elles font pour l’animation de la vie politique au sein de cette formation politique à Sakété.

Toutefois, elle les exhorte davantage à plus d’engagement et de mobilisation pour de grandes victoires au profit du parti au soir les prochaines joutes électorales. « Nous sommes à quelques mois des élections législatives. Nous devons nous battre pour mériter des places de prestige et d’honneur sur la liste qui sera établie et sortie tête haute de ces élections », a-t-elle rappelé à cet effet.

Notre souhait, poursuit Mme Fatolou, est d’apporter à l’hémicycle les quatre sièges de la 21ème circonscription électorale.

Rappelons qu’à cette célébration, Clotaire Olihidé, membre de ladite formation politique a entretenu l’assistance sur le thème de la célébration où il a clarifié aux uns et aux autres ce qu’est membre d’un parti politique, le militantisme politique, le quota de siège réservé désormais aux femmes au parlement, comment saisir cette opportunité et autres.

Une communication qui a laissé place à une causerie-débat où les femmes du Bloc Républicain section de Sakété ont affiché leur détermination et engagement à œuvrer pour l’atteinte des objectifs, notamment une forte mobilisation pour de grandes victoires au profit de leur parti à travers diverses préoccupations.

Quelques images

