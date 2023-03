REPENTEZ -VOUS !

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon à chaque début de Ramadan, il est normal qu’il y ait toujours comme un air de dépit chez les tenanciers et tenancières des bars et garrottes dans la ville. Mais d’où vient-il que, pour ce mois saint des musulmans, des incroyants croient savoir comme aujourd’hui, que même les vendeuses et vendeurs de charcuterie aussi tombent dans la mévente ?

En tout cas, cette année, il n’y a pas que mes Neveux et Nièces Mahométans qui manqueront aux cabaretiers. Il se dit que depuis quelques semaines que l’Office Centrale de Répression de la Cybercriminalité (OCRC) a déclenché une impitoyable battue générale contre mes Neveux et Nièces Gayimen, les chiffres d’affaires ont chuté dans les bars VIP et autres maquis...

Et vous autres mes Neveux et Nièces hilares, qui trouvez que "Dieu Merci", le carême chrétien qui sévit aussi actuellement n’est pas trop asséchant, sinon que Ramadan et le maquis des Gayimen, auraient entrainé la fermeture pure et simple de tous les bars et garrottes de la ville, vous êtes tous des pagailleurs !

Votre Oncle AGBAYA

23 mars 2023 par