Qui est Yannick Emmanuel Dossou ?

A 54 ans, Yannick Emmanuel Dossou vient de déclarer officiellement sa candidature à la présidentielle 2021.

Il est né le 12 décembre 1966 à Cotonou. Marié et père de famille, il a passé plus de 25 années en France, où vit une partie de sa famille. Ce qui l’amène à faire régulièrement des allées retours entre le Bénin son pays natal et l’hexagone.

Juriste, Gestionnaire des entreprises, Spécialiste et Consultant en Communication et Relation Politique, le candidat à la présidentielle de 2021 a eu la chance de grandir sous l’ombre tutélaire des présidents Hubert Maga, Émile Derlin Zinsou et du président Mathieu Kérékou, frère d’armes de son feu père Nounagnon Aguêmon J. François Dossou. Ce dernier est un ancien ministre du Général qui a servi successivement dans trois départements ministériels pendant près de dix ans. Il s’agit du Plan, de la Coopération Technique, des Transports et Télécommunications et enfin Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

Yannick Emmanuel Dossou est le concepteur et promoteur de la « Grande Nuit de l’indépendance » et des Trophées « Cauri International » d’Excellence, du Mérite et de l’intégration, organisé par son Institut dénommé Manus-Fran.C.E. L’évènement réunit chaque année à l’occasion de la célébration de la fête de l’indépendance du Bénin et d’autres pays de la sous-région dans un même creuset, toutes les élites et personnalités de ces pays, toutes tendances confondues, tous les secteurs, pour faire le bilan de l’évolution de nos institutions, de la bonne gouvernance, de la démocratie dans un élan de solidarité nationale et de fraternité.

Homme de culture et d’honneur, il souhaite forger la conscience des jeunes aux valeurs éthiques et morales en promouvant la culture de l’excellence et du respect du bien public.

Doté d’une capacité d’écoute, de diplomatie, de tolérance et de résistance, Yannick E. Dossou est un véritable meneur d’hommes. Le Président/Directeur Général de l’Institut Manus –Franc.C.E. est aussi prometteur et Directeur de Publication de plusieurs magazines périodiques spécialisées tels que Aujourd’hui L’Afrique Magazine ; Trophées Cauri Magazine ; L’Ancre, Afro Attitude.

Yannick Emmanuel Dossou est nanti d’une maîtrise en Droit à l’université du Val-de-Marne, Paris XII en 2001, spécialité : Droit des affaires et carrières judiciaires et d’un Master de recherche en Droit Public en cours.

Il se consacra à la formation en gestion, à la création et à la reprise d’entreprise à l’Institut OSMOSE à Paris où il développe la rigueur dans le travail, le sens de l’organisation et de la discipline.

YED nourrit l’ambition de servir la nation avec dévouement, loyauté et discrétion.

Il a annoncé officiellement sa candidature à la prochaine élection présidentielle vendredi 11 décembre 2020 à Cotonou.

A.A.A

12 décembre 2020 par