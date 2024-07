Qui est Rock Koudahoua, DG par intérim de la SRTB

Par arrêté en date du 5 juillet 2024, la ministre du Numérique et de la Digitalisation a procédé à la nomination des directeurs généraux par intérim de la Société de Radio et de Télévision du Bénin (SRTB) S.A et de Bénin TV Juniors.

Selon l’article 1 de l’arrêté, les nominations ont été prononcées « en attendant l’aboutissement des procédures de recrutement par la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication, du directeur général et des directeurs des organes de presse de la SRTB ».

Le directeur général par intérim de la SRTB est un administrateur des Entreprises et Projets, spécialiste développement commercial et marketing. Rock Koudahoua évolue depuis 15 ans dans les métiers de vente, de la gestion de la relation client, du marketing et de la communication, du conseil et de la formation.

Rock Koudahoua est depuis septembre 2023, expert en Gestion de Projet CTA-SEP (Cellule Technique de Suivi de l’exécution des Projets) MEF. Il a occupé des postes à Media contact Bénin et Canal+Bénin. Il a été aussi directeur du développement commercial Afrique, Directeur commercial et marketing, Project management officier, Group Vivendi Africa de novembre 2017 à septembre 2021.

De juin 2022 à février 2023, il a assuré le poste de directeur de la transformation industrielle et commerciale, SN PUBLISTAR.

Rock Koudahoua est titulaire d’un master en gestion de projets, d’une licence en Banque Finance et Assurance et d’un certificat en Finance d’entreprise ICCF de HEC.

