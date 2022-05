Quenum et Homéky sensibilisent à Bopa sur les sorties d’engrais

La deuxième journée de la tournée du gouvernement a conduit le ministre de la justice et de la législation Séverin Maxime Quenum et le ministre des sports Oswald Homéky à Bopa dans le département du Mono ce vendredi 13 mai 2022.

C’est le ministre de la justice et de la législation Séverin Maxime Quenum qui a expliqué ce vendredi aux populations de la commune de Bopa l’objet de la tournée entamée par le gouvernement dans les départements. « Nous avons préféré venir à votre contact pour vous exprimer de vive voix l’empathie du Président Patrice Talon et son gouvernement, recueillir vos préoccupations et suggestions pour affiner la stratégie dans la bataille contre la cherté de la vie. Dans la situation difficile que vous vivez au quotidien depuis plusieurs semaines maintenant, le gouvernement n’a pas voulu se contenter de s’adresser à vous par presse interposée », a indiqué le ministre de la justice et de la législation Séverin Maxime Quenum, vendredi 13 mai 2022.

Selon le garde des Sceaux, le gouvernement est venu témoigner sa proximité et sa solidarité aux populations face à la cherté de la vie. Des facteurs exogènes expliquent la situation, selon le ministre qui rappelle que le gouvernement a pris des mesures à l’occasion. Au nombre des mesures, il y a la réduction et/ou suppression de la TVA sur certains produits de première nécessité, la subvention des hydrocarbures, engrais et intrants agricoles.

Ces efforts du gouvernement pour contenir les effets de la crise sont compromis que les populations sont appelées à dénoncer. « Certains de nos compatriotes ont des comportements qui ne reflètent pas une attitude patriotique. D’aucuns revendent par exemple vers les pays voisins les intrants agricoles que le gouvernement a subventionnées, (…) avec une telle attitude, les mesures du gouvernement pour soutenir la production agricole chez nous risquent de profiter plus aux pays voisins qu’à nos producteurs locaux », a déploré le ministre de la justice et de la législation Séverin Maxime Quenum.

Le garde des Sceaux était accompagné du ministre des sports Oswald Homéky à l’étape de Bopa dans le cadre de deuxième journée de la tournée gouvernementale de sensibilisation des populations sur la cherté de la vie et les mesures prises par le gouvernement pour contenir la crise.

M. M.

13 mai 2022 par