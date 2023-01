Que retenir des 07 clubs participants

Ce 01 Février 2023 démarre la Coupe du Monde des Clubs au Maroc. Compétition organisée par la FIFA chaque année, la Coupe du monde des Clubs vise à désigner le club Champion du monde.

Cette année, le Maroc accueille la compétition pour la troisième fois. Et la quasi-totalité des 07 clubs participants détiennent un record ou viennent d’en faire tomber un.

En première position, le Real Madrid est le club le plus prestigieux et le plus suivi sur les réseaux sociaux dans le monde avec 320 millions de fans en cumulé. Club le plus riche, il est évalué à 5,1 milliards de dollars. C’est enfin et surtout le club qui a le plus souvent remporté des trophées. Le Real Madrid a été 14 fois champion d’Europe, un record absolu.

Le deuxième club participant, Al Ahly du Caire, a été fondé le 24 avril 1907 par des nationalistes égyptiens. Il est très vite devenu le porte-drapeau de l’anticolonialisme égyptien en lutte contre les Britanniques. C’est le club le plus pharamineux d’Egypte et le plus connu hors du pays des pharaons. Club le plus titré du continent, Al Ahly a remporté 10 fois la Ligue des Champions d’Afrique.

Al-Hilal Football Club de Riyad représente le continent asiatique, dont il détient le record des titres. Il a gagné 4 fois la Ligue des Champions d’Asie et détient le record de titres du Championnat d’Arabie Saoudite avec 18 trophées.

Représentant de l’Océanie, Auckland détient le record de participation à la Coupe du monde des clubs de la FIFA. Le club néo-zélandais détient aussi le record de Ligues des Champions de la Confédération d’Océanie qu’il a remportées 10 fois.

L’Amérique du Sud sera représentée cette année par un club brésilien, le Flamengo. C’est le club phare de Rio de Janeiro, considéré comme le plus populaire du Brésil. C’est le club brésilien qui a le plus souvent été couronné du titre de Champion de la Copa Liberatores, la Ligue des Champions sud-américaine, avec 3 titres.

Représentant de la CONCACAF (Confédération des États d’Amérique du Nord), Seattle Sounders participe pour la première fois à cette compétition. Son titre de gloire est d’avoir privé les clubs mexicains d’une Ligue des Champions qu’ils obtenaient régulièrement depuis 2005.

Et le meilleur pour la fin, le WAC, champion en titre, a remporté la Botola et la Ligue des Champions d’Afrique. C’est le club le plus titré du Royaume. Il a gagné 22 fois le championnat du Maroc. Créé par feu Mohamed Benjelloun le 8 mai 1937, ce club représente le patriotisme marocain. Club des records et des exceptions, il est le seul club marocain à avoir remporté la Coupe Mohammed V.

La compétition démarre ce 1er février entre ces grands clubs du monde.

Mais qui pour succéder à Chelsea en tant que Club Champion du monde ? Réponse le 11 février prochain.

Josué SOSSOU

1er février 2023 par , ,