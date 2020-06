Dr Malick Seïbou Gomina du Bloc Républicain a été désigné ce lundi 08 juin 2020, nouveau maire de la commune de Djougou. Pour les six prochaines années, Malick Gomina s’engage à relever avec son équipe les nombreux défis de la commune de Djougou.

« La charge est immense. Aujourd’hui, je ne peux pas dire avec précision ce que nous allons faire. Que ça soit l’électrification, l’assainissement ou l’eau tout est prioritaire », a déclaré Malick Gomina, journaliste et patron du groupe de presse Fraternité.

Selon le nouveau maire, le conseil communal va recueillir les doléances des populations et ensuite tenir compte des priorités. « Quand tout reste à faire, tout est prioritaire », a-t-il ajouté.

Malick Gomina a remercié les responsables du Bloc Républicain, les populations de Djougou et aussi le président de la République. « C’est parce que son management à la tête du pays nous a plu que nous avons accepté d’entrer en politique sinon, nous aurions pu le faire plus tôt ».

Il exhorte la population à la patience et à la persévérance. A l’en croire, les fils et filles de la commune doivent aussi jouer leur partition pour le développement de Djougou.

Malick Gomina sera assisté de Amadou Djibril, 1er adjoint, et de Seïbou Karimou au poste de 2ème adjoint au maire.

A.A.A

