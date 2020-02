Qamar Ahmad remplace Rana Farooq Ahmad

La Jamat’at islamique Ahmadiyya du Bénin a un nouveau chef. Qamar Ahmad, c’est le nom du nouvel amir nommé en remplacement de Rana Farooq Ahmad à la tête de la communauté au Bénin. Il a été nommé amir et chef missionnaire au Bénin par Sa Sainteté Hadhrat Mirza Masrour Ahmad (atba), 5e et actuel Calife de la communauté Islamique Ahmadiyya.

Qamar Ahmad est titulaire d’un diplôme de théologie obtenu en 1996 au Pakistan.

Le nouvel amir est un homme qui connaît bien le Bénin pour avoir servi dans les années 2003 dans les localités de Bohicon, Porto-Novo, Cotonou et Parakou en 2003.

En poste depuis les années 2008, Rana Farooq Ahmad aura passé environ 12 ans à la tête de la communauté au Bénin avant son départ.

