QUI EST COMPTABLE ?

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon paix à l’âme de ma vingtaine de Neveux et Nièces morts calcinés, dans le tragique accident de circulation survenu dimanche dernier à Dassa. Nous avons l’habitude de croire et dire, que c’est en fin d’année que Dieu (Le Pauvre) a l’habitude de "faire son bilan" qui se traduirait par des tragédies pareilles et beaucoup de morts…

Comme nous sommes plutôt en début d’année, en début d’exercice, je ne sais pas si pour notre confort mental, nous n’allons pas benoitement dire que Dieu est en mode facturation d’avance ou charge à payer, maintenant ainsi Le Créateur dans une vulgaire comptabilité dont nos vies seraient la matière. Nous empêchant de ce fait, d’accepter que parfois ou souvent, nous sommes les seuls et vrais comptables des drames du genre de celui du dimanche dernier. Une chose sera que les responsabilités ou manquements soient identifiés, une autre serait que chacun de nous soit prêt à passer les écritures en qualité d’usager, de passager, de promoteurs, de fonctionnaires responsables de contrôles technique et routier…

Vous mes Neveux et Nièces qui répondez qu’on a qu’à continuer à laisser affaire de comptabilité à Dieu seul, vous êtes tous des pagailleurs !

Votre Oncle AGBAYA

