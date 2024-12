La cité historique de Ouidah s’apprête à accueillir la 2e édition des Vodun Days les 9, 10 et 11 janvier 2025, à proximité de la Porte du Non-Retour en bordure de mer ainsi qu’au cœur de la ville. C’est trois jours de célébration des arts, de la culture et de spiritualité Vodun marqués par la grande cérémonie Vodun, des animations sur les places, concerts et spectacles. L’événement va drainé un grand monde et de nombreux touristes des quatre coins du monde.

