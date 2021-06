Prof. Placide Clédjo fait chevalier de l’OIPA / CAMES

Le professeur Placide Clédjo, a été reçu, vendredi 4 décembre 2020, dans l’ordre International des Palmes Académiques (OIPA) du Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES) au grade de chevalier pour « ses initiatives en faveur de la promotion de l’enseignement supérieur et de la recherche ».

Placide Clédjo est professeur titulaire au département de géographie. Il est l’actuel directeur de l’école doctorale pluridisciplinaire Espaces, cultures et développement à l’Université d’Abomey- Calavi et président du conseil d’administration de l’Agence béninoise de valorisation des résultats de recherche et innovations technologiques. Le professeur Placide Clédjo est connu pour ses compétences dans les domaines de l’aménagement du territoire, de la transformation des déchets de diverses natures.

L’OIPA est une distinction qui traduit la reconnaissance du CAMES aux acteurs qui ont contribué à son rayonnement en particulier et au progrès des systèmes africains d’éducation et de formation, en général. Entre autres conditions, pour être reçu dans l’ordre, il faut avoir exercé pendant quinze ans au moins des activités, publiques ou privées, civiles ou militaires, ayant comporté, directement ou indirectement, des actes distinctifs ou des services signalés pour la promotion de l’Enseignement supérieur, de la Recherche ou plus généralement de l’Éducation et de la Formation en Afrique et être âgé de trente-cinq ans au moins au moment de l’ admission.

