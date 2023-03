Prof Norbert Hounkonnou lauréat de la médaille Tate 2023 aux USA

Le professeur titulaire à l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) Mahouton Norbert Hounkonnou, a été sélectionné, mardi 21 mars 2023, comme lauréat de la médaille Tate, du nom du célèbre physicien américain John Torrence Tate. Il recevra ses distinctions dans les prochains jours lors d’un événement communautaire des sciences physiques.

La mission de l’AIP (American Institute of Physics ) a décerné, mardi 21 mars 2023, la médaille Tate, du nom du célèbre physicien américain John Torrence Tate au professeur titulaire à l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) Mahouton Norbert Hounkonnou « pour son leadership dans la construction et le maintien d’une communauté africaine transnationale de recherche et d’enseignement en physique mathématique, en particulier les conférences et les écoles COPROMAPH et les réseaux internationaux au niveau de l’Académie ».

Le lauréat recevra dans les prochains jours lors d’un événement communautaire des sciences physiques un certificat de reconnaissance, une médaille de bronze et un prix de 10 000 $.

Très ému, Norbert Hounkonnou a indiqué : « Je ressens une grande fierté d’être l’une des personnalités éminentes qui ont remporté cette prestigieuse médaille Tate. (…) C’est une reconnaissance des fruits des efforts inlassables de mon équipe au cours des quatre dernières décennies. Le travail acharné est toujours payant ».

Il n’a pas manqué de remercier ses collègues, sa famille et tous ses étudiants et toute l’équipe de la Chaire internationale de physique mathématique et applications (Chaire ICMPA-UNESCO).

Pour Michael Moloney, PDG d’AIP, le prof. Norbert Hounkonnou « a fourni aux jeunes chercheurs africains des opportunités de réseautage et de recherche accessibles, (…) une plaque tournante pour le développement de la physique mathématique en Afrique » à travers la création des « écoles et des ateliers axés sur la physique mathématique et hébergés dans des institutions africaines ».

Prof Norbert Hounkonnou est le président de la Chaire internationale de physique mathématique et applications (Chaire ICMPA-UNESCO). Il est l’actuel président du Réseau des académies africaines des sciences et coprésident du réseau des académies africaines, européennes et méditerranéennes pour l’enseignement des sciences. Il est membre de plusieurs Académies dont l’Académie des sciences d’Afrique du Sud, de l’Académie Hassan II des sciences et de la technologie (Maroc), de l’Académie africaine des sciences, de l’Académie mondiale des sciences (TWAS) et d’autres sociétés savantes. Il est Chevalier de l’Ordre National du Bénin.

La conférence internationale et une série scolaire sur les problèmes contemporains en physique mathématique (COPROMAPH) regroupe tous les deux ans des spécialistes de mathématiques et de physique théorique et mathématique avec un volet scolaire et atelier.

À PROPOS DE LA MÉDAILLE TATE

Nommée en l’honneur de John Torrence Tate en l’honneur de ses services à la communauté de la physique, la médaille Tate reconnaît les citoyens non américains pour leur leadership international en physique, en mettant l’accent sur le leadership, l’esprit d’État et le service à la communauté de la physique, par opposition aux résultats de la recherche. Décerné tous les deux ans, il se compose d’un certificat, d’une médaille de bronze et d’une bourse de 10 000 $. Pour plus d’informations, voir https://www.aip.org/aip/awards/tate-medal .

À PROPOS DE L’AIP

La mission de l’AIP (American Institute of Physics ) est de faire progresser, promouvoir et servir les sciences physiques au profit de l’humanité. L’AIP est une fédération qui fait progresser le succès de nos 10 sociétés membres et un institut qui fonctionne comme un centre d’excellence soutenant l’entreprise des sciences physiques. Dans son rôle d’institut, l’AIP utilise l’analyse des politiques, les sciences sociales et la recherche historique pour promouvoir les progrès futurs des sciences physiques. L’AIP est une association 501(c)(3) de sociétés scientifiques.

Marc MENSAH

