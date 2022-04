Prof Christine Ouinsavi, candidate du Bénin au Sg CAMES

Le Bénin présente la candidature de Christine A. I. Nougbodé Ouinsavi, Enseignant-Chercheur à l’Université de Parakou pour l’appel à candidature au poste de Secrétaire Général du Conseil africain et malgache de l’Enseignement supérieur (CAMES).

« Le Président en Exercice du Conseil des Ministres du Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES) a l’honneur d’informer les Etats membres de la vacance de poste de Secrétaire Général, à compter du 1er août 2022. Le candidat désigné prendra service le 3 janvier 2023 conformément au statut en vigueur de l’Institution », informe un avis du CAMES lancé fin janvier 2022.

Pour répondre à cet avis, le Bénin propose la candidature du Professeur Christine A. I. Nougbodé Ouinsavi.

Cette dernière est professeure titulaire des universités en aménagement et gestion des ressources naturelles. Elle a été ministre des enseignements maternel et primaire, ministre de l’Industrie et du commerce.

