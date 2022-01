Présélection de civils et militaires à une bourse de formation

Le Chef d’Etat-major des Forces armées béninoises informe que des bourses de formation d’officiers ont été octroyées au Bénin dans le cadre de la coopération militaire avec les armées étrangères et qu’il sera organisé une présélection des candidats civils et militaires au concours d’admission à l’Ecole Navale (EN), l’Ecole Spéciale Militaire (ESM) et l’Ecole de l’Air (EA).

Les citoyennes et citoyens âgés de 24 ans au plus tard le 31 décembre 2022 et désireux de prendre part à la présélection des candidats civils et militaires au concours d’admission à l’Ecole Navale (EN), l’Ecole Spéciale Militaire (ESM) et l’Ecole de l’Air (EA) sont invités à s’inscrire sur l’un des centres retenus pour la présélection. Il s’agit du Camp Séro Kpéro de Parakou et de la Direction des Ecoles et des Sports (DES) au Camp Guézo à Cotonou. Les inscriptions seront clôturées vendredi 07 janvier 2022 à 18 heures. Selon le communiqué du Chef d’Etat-major des Forces armées béninoises en date du 28 décembre 2021, la présélection se déroulera en trois phases. La phase sportive est prévue du 11 au 14 janvier 2022, les épreuves écrites se dérouleront du samedi 22 au dimanche 23 janvier 2022 suivie de la visite d’aptitude médicale.

