Près de 800 millions FCFA pour la Haute Cour de Justice

Dandi Gnamou, la présidente de la Haute cour de Justice a défendu le Budget 2025 de sa juridiction, lundi 18 novembre 2024, devant la commission budgétaire de l’Assemblée nationale.

En hausse de 17,70 % par rapport à l’année 2024, le Budget 2025 de la Haute cour de Justice s’établit à 798 313 000 FCFA.

Ce budget sera consacré à la rénovation de l’institution et à la promotion de la démocratie, selon Dandi Gnamou, la présidente de la haute juridiction.

Les fonds couvriront les dépenses liées aux charges du personnel, de sessions de la Cour, d’entretien, etc. d’un montant de 684 313 000 FCFA ; les dépenses relatives aux frais d’étude, de participation aux rencontres statutaires évaluées à 96 millions de FCFA et les dépenses en matériels informatiques et mobiliers de bureau d’une valeur de 18 millions de FCFA.

M. M.

19 novembre 2024