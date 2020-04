Près de 650 Européens évacués du Bénin et du Nigéria

637, c’est le nombre d’Européens évacués du Bénin et du Nigéria vers leurs pays d’origine à cause du Coronavirus, a rapporté le journal nigérian Naija news ce jeudi 02 avril 2020.

Le ministre nigérian des Affaires étrangères, a déclaré au cours d’une conférence tenue ce vendredi 03 avril, qu’on ne devrait pas s’inquiéter par rapport à ces évacuations.

A l’en croire M. Geoffrey Onyeama, aucun programme n’est caché derrière les pays qui évacuent leurs citoyens. Pour le diplomate nigérian, il s’agit essentiellement de cas où les gens connaissent mieux le système de santé de leurs différents pays et préfèrent s’y rendre. « S’ils devraient être confinés, ils se trouveraient dans un environnement plus familier et ils auraient également accès aux médecins et aux installations auxquels ils sont habitués », a-t-il expliqué.

Des projections alarmistes

Le 26 mars dernier, un vol affrété d’Air France a évacué 260 citoyens européens du Nigéria et 118 autres citoyens européens d’autres pays d’Afrique de l’Ouest via l’aéroport international Murtala Muhammed de Lagos. L’avion aurait atterri à Lagos via Cotonou avec 118 passagers à bord à 15 heures, heure locale.

D’autres compagnies aériennes sont mobilisées pour évacuer des citoyens européens de la côte ouest en raison de la projection que la propagation du Covid-19 en Afrique pourrait augmenter dans les prochains jours.

Le gouvernement fédéral a autorisé Air France à opérer des vols essentiels du 26 mars au 2 avril.

Le Nigéria compte à ce jour, 168 cas confirmés de COVID-19, 02 décès et 20 guéris.

Dans le même temps, le Bénin en compte 16 cas et 02 guéris.

Les patients mis sous traitement ne développeraient selon les autorités, aucun signe clinique.

F. A. A.

3 avril 2020 par