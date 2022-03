Près de 500 mendiants et vendeurs ambulants chassés des voies et carrefours

La police républicaine aux trousses des mendiants et vendeurs à la sauvette dans la ville de Cotonou, capitale économique du Bénin. L’opération entamée, il y a quelques jours, a conduit à l’interpellation de 270 mendiants, et plus de 200 vendeurs à la sauvette.

Faire de Cotonou la ville vitrine du Bénin passe par la libération des artères qu’occupent les mendiants et vendeurs ambulants. A cet effet, la police a entamé une opération de libération le 10 mars dernier. Environ 270 mendiants et plus de 200 vendeurs à la sauvette ont été interpellés. Selon les informations, les vendeurs appréhendés ont été libérés, mais leurs marchandises saisies.

Cette opération n’est pas la première à Cotonou. L’ex préfet du Littoral, Modeste Toboula avait initié « zéro mendiant à Cotonou ». Les mendiants étrangers interpellés dans ce cadre avaient été rapatriés vers leur pays d’origine.

