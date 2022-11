Près de 190 milliards F pour l’enseignement secondaire

Le projet de budget, gestion 2023, du Ministère des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle a été présenté, lundi 21 novembre 2022, aux députés membres de la Commission budgétaire.

Pour l’année 2023, le secteur des enseignements secondaire, technique et de formation professionnelle a élaboré un budget estimé à 189.727.844.000 Fcfa contre 143.621.171.000 Fcfa en 2022 soit une augmentation de 32,10%.

Ce budget est destiné à la poursuite de plusieurs actions, selon le ministre Yves Kouaro. Il s’agit de la finalisation et la vulgarisation de la stratégie nationale de l’enseignement secondaire général, de la formation initiale et continue des enseignants ACDPE, du renforcement et l’encadrement spécifique des AME, la mise à jour et le complément des fonctionnalités de la plateforme EducMaster, la construction de 6 lycées scientifiques et de 2 écoles normales scientifiques.

Le Ministère des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle prévoit l’achèvement des 663 modules de 4 salles de classes et des 225 blocs de latrines à 4 cabines dans les départements de l’Ouémé, du Borgou, des Collines, du Zou, de l’Alibori et du Plateau, la construction du lycée technique de Bohicon.

