Près d’une trentaine d’enseignants testés positifs dans le Zou

Le directeur départemental de la santé (DDS) du Zou, Evariste Tokplonou a publié le point à mi-parcours du dépistage systématique organisé dans le cadre de la reprise des activités pédagogiques ce lundi 11 mai 2020. Sur 800 enseignants dépistés, 27 ont été déclarés positifs à la Covid-19.

« Les instituteurs testés positifs sont automatiquement mis sous traitement et leurs proches contacts estimés à une centaine de personnes, sont déjà localisés pour être aussi dépistés et mis sous traitement au cas où ils seront testés positifs », a informé le DDS.

M. Tokplonou rassure que les matériels pour conduire l’opération sont disponibles en quantité suffisante, et en cas de test positif, une prise en charge totale et gratuite est assurée. Le directeur départemental de la santé exhorte tous les enseignants à aller se faire dépister.

Les enseignants testés positifs seraient tous de la classe de CM2, aussi bien du public que du privé. C’est des porteurs vivant au sein de la population et qui ne présentent pas pour autant, les symptômes de la maladie.

Au total, 1 825 enseignants intervenant dans les classes de CM2 seront soumis au dépistage dans le département du Zou.

F. A. A.

10 mai 2020 par