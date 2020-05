Pr Ayité Paul Léon Medji n’est plus

Le Centre national hospitalier et universitaire (Cnhu-HKM) de Cotonou est en deuil. L’ancien chef du service d’ORL et de chirurgie cervico faciale (1978 à 2006) n’est plus. Le professeur Ayité Paul Léon Medji a rejoint la demeure éternelle à l’âge de 80 ans. Celui que le monde des praticiens hospitaliers pleure est un professeur d’Oto-rhino-laryngologie. Il a fait son agrégation en ORL en 1978. Durant son parcours, le professeur Medji a dirigé le Cnhu-HKM de 1990 à 2001.

