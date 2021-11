A l’occasion du 46è anniversaire de la glorieuse Marche Verte, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a adressé, samedi 06 novembre 2021, un discours axé sur la marocanité du Sahara.

Dans son discours, le Souverain a relevé que la Marocanité du Sahara ne souffre d’aucune contestation « (...) parce que la légitimité de notre Cause est validée par les annales de l’Histoire, ensuite parce que tel est le vœu profond et le souhait ardent de la population sahraouie enfin parce qu’une reconnaissance internationale d’envergure vient l’entériner », a-t-il soutenu.

Selon le Roi, la décision souveraine des Etats-Unis d’Amérique de reconnaître la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara constitue un sujet de fierté. Sa Majesté le Roi Mohammed VI a aussi évoqué la décision de plus de vingt-quatre pays d’ouvrir un consulat à Laâyoune ou à Dakhla. Cette décision confirme selon lui, le large soutien dont bénéficie la position marocaine, surtout au sein de l’environnement arabo-africain. « C’est assurément la meilleure réponse juridique et diplomatique à ceux qui prétendent que la reconnaissance de la Marocanité du Sahara n’a pas de visibilité franche et concrète sur le terrain », a-t-il déclaré.

SM. Mohammed VI a salué les Forces Armées Royales qui, le 13 novembre 2020, ont restauré la libre circulation des personnes et des marchandises au point de passage Guerguerat, reliant les deux pays frères, le Maroc et la Mauritanie.

‹‹ Cette action pacifique ferme a mis un terme aux provocations et aux agressions dont le Maroc avait déjà signalé à la communauté internationale la gravité pour la sécurité et pour la stabilité de la région.››, a-t-Il souligné.

Le Souverain a également affirmé que la la Marocanité du Sahara ne sera jamais à l’ordre du jour d’une quelconque tractation. ‹‹ Pour le Maroc, son Sahara n’est pas à négocier.››, a réaffirmé Sa Majesté.

C’est pourquoi, le Royaume engage des négociations dans le seul but de parvenir à un règlement pacifique de ce conflit régional artificiel.

Après avoir réaffirmé l’attachement du Maroc au processus politique conduit par l’ONU, le Roi a insisté sur la nécessité de se conformer aux paramètres définis par les résolutions successives du Conseil de sécurité depuis 2007 et qui ont été consacrés dans les rencontres tenues à Genève, sous l’égide des Nations-Unies.

Les provinces du sud en plein essor

Dans son discours, le Roi a souligné l’essor général des provinces du Sud.

Cet essor est illustré par le développement des infrastructures et la réalisation de projets économiques et sociaux. « Grâce à ces projets, les régions du Sahara sont devenues, désormais, un espace ouvert aux opportunités de développement et une plateforme propice à l’investissement national et étranger », a-t-il affirmé.

Le Souverain a exprimé sa considération aux pays et aux groupements qui sont liés au Maroc par des conventions et des partenariats et pour qui les provinces du Sud constituent une partie intégrante du territoire national.

« En revanche, à ceux qui affichent des positions floues ou ambivalentes, Nous déclarons que le Maroc n’engagera avec eux aucune démarche d’ordre économique ou commercial qui exclurait le Sahara marocain », a-t-il annoncé.

Le Mohammed VI a aussi souhaité que les conseils élus démocratiquement, librement et de manière responsable dans les provinces et régions du Sahara soient une force motrice pour mettre en œuvre la régionalisation avancée, compte tenu de sa vocation à offrir de réelles perspectives de développement et à favoriser une véritable participation politique.

Pour le Roi, « il appartient à chacun, selon sa position et son statut, de rester mobilisé et vigilant en vue de défendre l’unité nationale et l’intégrité territoriale du pays, de consolider les réalisations accomplies dans nos provinces du Sud, en matière politique et en termes de développement ».

A.A.A

