Possibilité de transactions entre Moov Money et les comptes de La Poste

Les clients de ‘’La Poste du Bénin’’ ont dorénavant la possibilité de faire leurs opérations avec Moov Money via le service ‘’Poste Mobile Banking’’. Le lancement officiel a été fait dans la matinée de, ce mardi 19 octobre 2021, à la direction générale de ‘’La Poste du Bénin’’ en présence des responsables de Moov Africa.

Le réseau de téléphonie mobile Moov Africa accompagne ‘’La Poste du Bénin’’ dans la digitalisation de ses services. En collaboration avec Moov Africa, ‘’La Poste du Bénin’’ a lancé son premier service de mobile banking. ‘’Poste Mobile Banking’’ est un service de transfert d’argent entre Moov Money et les comptes Centre de Chèques Postaux (CCP) /Caisse Nationale d’Epargne (CNE) de La Poste du Bénin.

Selon la Directrice Générale de LPB-SA, Judith Glidja, le service de mobile banking permet aux clients de disposer de leur argent sans se déplacer vers une agence commerciale à travers le compte Moov money. « Aujourd’hui, plus aucun secteur n’échappe à la numérisation. Il est donc normal que dans nos efforts de modernisation et de transformation digitale de ‘’La Poste du Bénin’’, nous fassions le grand saut avec nos clients », a-t-elle soutenu.

A en croire la directrice des Opérations et des Partenariats d’Emission de Monnaie Électronique de Moov Africa, Aïssatou Diallo, la digitalisation en plus d’être un moteur de l’économie nationale est un facteur d’intégration de l’économie mondiale. « Nous sommes ravis aujourd’hui que ‘’La Poste du Bénin’’ nous associe dans sa marche vers la digitalisation de ses services, en permettant à nos clients communs de faire aisément leurs transactions entre leur compte Moov Money et celui de ‘’La Poste’’ où qu’ils soient et à tout instant », a-t-elle affirmé.

Aïssatou Diallo a félicité le gouvernement pour tous les efforts mis en œuvre afin de faire du Bénin le champion de la digitalisation dans la sous-région. Elle n’a pas manqué de remercier la directrice générale de ‘’La Poste’’ pour son dévouement constant à la concrétisation du projet.

La vision du gouvernement béninois est de faire du Bénin la plate-forme de services numériques en Afrique de l’Ouest pour accélérer la croissance économique et l’inclusion sociale.

Selon le représentant du ministre du Numérique et de la Digitalisation, Dr Songbian Zimè, la ‘’Poste Mobile Banking’’ s’inscrit dans la politique de transformer la vie des Béninois. C’est un service qui permet d’accroître l’indice d’inclusion financière. Songbian Zimè a réitéré l’engagement du ministre du Numérique et de la Digitalisation à accompagner ‘’La Poste du Bénin ‘’ dans sa transformation digitale.

Désormais, effectue toutes tes opérations de transfert et de retrait d'argent en toute sécurité et tranquillité de tes comptes postaux #CNE et #CCP vers #MoovMoney et vice versa. Tapez juste *855*1*3*6# . Avec #MoovMoney😊la vie est toujours plus facile #PushAndPull #wasexo pic.twitter.com/KW4UtsSqgE — Moov Africa Bénin (@MoovAfricaBenin) October 19, 2021

Procédant au lancement officiel de ce service, le représentant du ministre d’Etat, chargé de l’Economie et des Finances, Armand Ologoudou, a indiqué qu’il était temps pour ‘’La Poste du Bénin’’ d’opérer cette transformation afin de rapprocher les Béninois des services financiers, d’améliorer la visibilité de ses produits et de ses prestations. Grâce à ce nouveau service poursuit-il, c’est la banque sans fil qui se démocratise car, c’est potentiellement plus d’un million de Béninois qui auront droit aux services de la banque en ligne. « Ceci n’est que le premier pas sur le chemin du vaste chantier de transformation digitale qui va s’opérer à ‘’La Poste du Bénin’’ dans les prochains mois », a annoncé Armand Ologoudou.

Poste Momo Express avec Moov money

Poste mobile banking est un all in one qui permet de faire des transferts d’argent de compte à compte CCP/CNE, de demander son chéquier, d’avoir mini relevé et de faire du Poste Momo Express (Push-Pull) avec les comptes mobiles.

Pour toutes les opérations avec Moov Money, il suffit de taper *855*1*3*6 # pour effectuer les transactions depuis le compte vers le téléphone et vice-versa. Les opérations sont également possibles via l’application Poste Mobile Banking. Le client détenteur du compte CCP/CNE doit se rendre dans une agence de ‘’La Poste du Bénin’’ muni d’une pièce d’identité valide pour souscrire gratuitement au service. Les frais liés à la réception d’argent des comptes CCP ou CNE de ‘’La Poste’’ sur le compte Moov Money sont fixés à 100 FCFA par pallier de 100.000 FCFA. Les tarifs pour transférer de l’argent de son compte Moov Money vers les comptes CCP ou CNE de ‘’La Poste’’ sont de 50 % des frais de retrait habituel.

Akpédjé A. Ayosso

19 octobre 2021 par