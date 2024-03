Port de galons de Général de division pour GBAGUIDI et BADA

Promus au grade de Général de division mercredi 14 mars 2024 en Conseil des ministres, Fructueux GBAGUIDI et Bertin BADA ont porté leurs nouveaux galons ce jeudi 14 mars 2024. C’était à l’occasion d’une cérémonie présidée par le ministre de la défense nationale, Alain NOUWATIN, assisté de son collègue en charge de l’intérieur et de la sécurité publique, Alassane SEIDOU.

Fructueux GBAGUIDI et Bertin BADA portent de nouveaux galons. Les épaulettes du grade de Général de brigade leur ont été arrachées jeudi 14 mars 2024 pour celles de Général de division, trois étoiles par les ministres en charge de la défense nationale et de la sécurité publique.

Une distinction vient récompenser l’engagement sans faille des récipiendaires et leur leadership exemplaire pour la défense du territoire national. C’est également synonyme de lourdes charges qui invitent les nouveaux promus à plus d’efforts pour servir du mieux de leur possibilité la Nation béninoise.

« Vos promotions au grade de Général de division ne sont pas seulement la reconnaissance des succès passés, mais aussi la confiance que le gouvernement place en vous pour les défis sécuritaires. Vous êtes désormais appelés à assumer des responsabilités encore plus grandes et à garantir la sécurité de notre pays face aux menaces présentes et futures », a fait savoir le ministre de la défense après avoir rappelé le parcours très élogieux des bénéficiaires.

Dans l’histoire de l’armée béninoise, très peu de gens ont porté le grade de Général de Division. Fructueux GBAGUIDI et Bertin BADA entrent ainsi dans le cercle très fermé des généraux de division au Bénin.

15 mars 2024 par