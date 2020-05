Polémique autour du transport d’objets à la résidence du maire

La devanture de la résidence de l’ancien maire de la ville de Bohicon, Luc Atrokpo, a été le théâtre d’une manifestation peu ordinaire dans la nuit de ce jeudi 21 mai 2020. Et pour cause, le transport contesté d’objets.

Les populations auraient vu cette nuit, deux véhicules positionnés devant la résidence du maire jouxtant l’hôtel de ville entrain de transporter le matériel et autres biens de la commune. Ce qui sur le champ a provoqué un mouvement d’humeur avec des slogans hostiles à l’endroit du maire sortant. Les manifestants dans leur mouvement ont lancé un appel au chef de l’Etat afin que la lumière soit faite sur cette affaire.

Selon des proches du maire Luc Atrokpo, il s’agit plutôt d’un trampoline (jeux d’enfant) et une chaise pour enfant, deux objets privés de l’ancien maire que l’un de ses proches s’apprêtait à transporter cette nuit-là, étant donné qu’il ne dirigera plus la ville carrefour au terme des dernières élections communales et municipales.

F. A. A.

22 mai 2020 par