Plusieurs localités raccordées dans le Mono-Couffo

Le gouvernement du président Patrice Talon poursuit ses efforts de branchements électriques au profit des populations rurales. Ce mercredi 08 janvier 2020, ce fut le tour des populations d’Atchanou et de Dédékpoè dans le Mono de bénéficier de l’énergie électrique.

A Atchanou, c’est grâce à un réseau de 2750 m de basse tension et d’un transformateur de 100 KVA raccordé à la SBEE (Société béninoise d’énergie électrique) que les populations bénéficient désormais de l’énergie électrique. 10 lampadaires ont été également installés pour assurer l’éclairage public.

Le coût des travaux d’électrification estimé à 62 millions de francs CFA impacteront au moins 1000 ménages.

Du côté de Dédékpoè, c’est une centrale photovoltaïque d’un coût global de 205 millions de francs CFA qui a été mise en service. Installée non loin du siège de l’arrondissement, la centrale est bâtie sur 160 modules (panneaux) d’une puissance unitaire de 250 watts.

Selon directeur général adjoint de l’Agence béninoise de l’électrification rurale et de maîtrise d’énergie, Florent Orou Fico, il s’agit d’une installation définitive et fiable dont la source d’énergie solaire est très avantageuse. « C’est une énergie qui existe en quantité, en qualité et en continu pour vous permettre de tout faire, surtout le développement des activités économiques », a-t-il précisé. Il a rappelé que l’Aberme a construit 80 centrales photovoltaïques au profit de l’Etat sur toute l’étendue du territoire national.

La mise en service des ouvrages électriques dans le Mono se poursuit ce jeudi 9 janvier à Gbakpodji dans la commune de Bopa, et à Avlo à Grand- Popo.

Dans le département du Couffo, trois centrales ont été mises en service dont deux à Toviklin, et une à Klouékanmè.

9 janvier 2020