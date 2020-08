Plusieurs géomètres condamnés et interdits d’exercer la profession

Le tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey-Calavi a rendu son verdict dans le dossier de malversation foncière dans lequel le chef de l’arrondissement de Togba, Pierre Gbegnon, et plusieurs autres personnes sont poursuivies. Au terme du procès qui s’est déroulé ce vendredi 28 août 2020, chacun des mis en cause a été fixé sur son sort.

12 mois d’emprisonnement ferme, c’est la peine requise contre Gbégnon Pierre, chef d’arrondissement de Togba, Houankou Léopold, ancien maire d’Agbangnizoun et les sieurs Gbégnon Julien et Nazaire Hounkpevi.

Le juge dans son verdict a ordonné la fermeture de leurs cabinets et les a exclus de l’exercice de la profession de géomètre.

Les sieurs Emmanuël, Narcice, Franck, Léopold, Arsène, Maurice, Albert, Alain, Joslain, Awoa quant à eux ont écopé de 12 mois d’emprisonnement assortis de sursis.

Adeye Patrick, Adeye Basile et le nommé Alain ont été condamnés à 02 mois de prison avec sursis pour complicité d’usurpation de titre et de fonction.

06 mois d’emprisonnement ferme ont été requis contre Cosme Doyiga, Ludovic Adandédjan, Géorge Hounsa, Zinse Gilbert et le sieur Thomas.

Le juge a ordonné la relaxe pure et simple de Affognon Hyacinthe, et relaxé au bénéfice du doute Adeye Patrick.

Face au phénomène de mafia foncière dans la commune d’Abomey-Calavi, le tribunal a ouvert une information judiciaire en juillet dernier. Ce qui a permis de relever d’importantes irrégularités et de procéder à l’arrestation des mis en cause. Les enquêtes ont montré que des personnes n’ayant aucune qualification disposent de cabinets de géomètres et opèrent à Abomey-Calavi. Une situation à l’origine de conflits récurrents dans cette commune.

F. A. A.

29 août 2020 par