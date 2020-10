Plusieurs enseignants et élèves épinglés

Des élèves du Ceg Guèma de Parakou sont sous la menace de retourner purement et simplement dans leur classe de départ. Une enquête de la direction départementale de l’enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle du Borgou a révélé que des enseignants ont procédé à des manipulations de notes pour permettre à plusieurs apprenants de passer en classe supérieure.

Au total, 39 élèves sont impliqués dans cette affaire. « …il y a des gens qui ont manipulé volontairement les notes. On transforme des 2 en 12, des 0,50 en 18. Vraiment, il y a plusieurs sortes de manipulations. Un travail limpide a été fait, je tire un coup de chapeau aux autorités de la direction », a confié Cossi Victor Adjaoké, censeur du Ceg Guèma de Parakou, lundi 19 octobre 2020 sur les antennes de Fraternité Fm.

Les élèves impliqués seront interpellés et les enseignants sommés de fournir des demandes d’explications.

Des sanctions disciplinaires seront appliquées aux enseignants épinglés, aux dires du censeur.

