Plusieurs décrets pris en Conseil des ministres

Le Conseil des Ministres s’est réuni ce mercredi 19 août 2020, sous la présidence du Président de la République, Patrice Talon. Au cours de cette rencontre, plusieurs décrets ont été adoptés.

Il s’agit entre autres des décrets portant : attributions, organisation et fonctionnement du ministère de l’Industrie et du Commerce et nomination des membres du Conseil national des soins de santé primaires et du Conseil national de la médecine hospitalière.

A cela s’ajoutent les décrets portant nomination d’administrateur à l’Office béninois des Services de Volontariat des Jeunes ; puis nomination des représentants de l’Assemblée nationale au sein de la Commission béninoise des Droits de l’Homme.

