Un accident de circulation survenu lundi 1er juillet 2024, à Sinangourou, dans le premier arrondissement de Parakou, a fait plusieurs blessés.

Accident de circulation lundi 1er juillet 2024, à Sinangourou dans la ville de Parakou. Le drame a lieu en face de la pharmacie du quartier. Le bilan fait 04 blessés, tous évacués à l’hôpital. On dénombre parmi les victimes, deux femmes et un jeune homme. Selon les témoins, l’excès de vitesse et le téléphone au volent seraient la cause de l’accident. Un policier hors de service, est identifié comme l’auteur du drame.

Dans une interview à Fraternité, le chef quartier informe que l’une des victimes serait décédée ce mardi 02 juillet. Selon l’élu local, le policier auteur de l’accident est bien connu dans la localité. Il a échappé à la vindicte populaire grâce à l’intervention du chef quartier.

F. A. A.

2 juillet 2024 par