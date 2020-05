Plusieurs blessés et des habitations décoiffées

Une tornade survenue le dimanche 10 mai 2020 à Alédjo dans la commune de Bassila a fait de nombreux blessés et créé d’énormes dégâts matériels.

Les blessés selon les informations, sont estimés à six. Plusieurs habitations ont été décoiffées et des arbres déracinés suite à la forte pluie qui s’est abattue sur la commune aux environs de 18 heures.

Le préfet de la Donga, Bio Aïnin Soulemane, s’est rendu sur les lieux pour constater les dégâts. Vu l’ampleur de la situation, il a lancé un appel au gouvernement et aux bonnes volontés pour aider les sinistrés sans-abri.

