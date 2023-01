Patrice Talon dépêche deux ministres sur les lieux du drame

Le gouvernement compatit à la douleur des nombreuses familles affectées à la suite de la collision entre un bus de société de transport routier Baobab Express en partance pour Cotonou et un camion qui a fait plus de 20 morts et une dizaine de blessés graves, ce dimanche 29 janvier 2023, à Dassa-Zoumè. Des membres du gouvernement ont été dépêchés sur les lieux du drame et des actions sont également annoncées, a annoncé le porte-parole du gouvernement Wilfried Houngbédji dans une publication quelques heures après l’accident. Voici son message publié sur Facebook

’’ Drame de Dassa-Zoumè : Plus jamais ça !

Paix aux âmes des disparus ! Prompt rétablissement aux blessés.

Je compatis à la douleur des nombreuses familles affectées et dont certaines ne le savent peut-être pas encore.

Le Président Patrice TALON a dépêché sur les lieux les ministres chargés des Transports et de la Sécurité. Il y aura une suite afin que cela ne se reproduise plus.

La perte de ces nombreuses vies ne sera pas vaine.’’

M. Wilfried Léandre HOUNGBÉDJI

Porte-parole du Gouvernement

29 janvier 2023 par